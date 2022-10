Niet de ‘Schaal van Pascale’, maar die van Wilma: Brugse pottenbakster opent eigen zaak in de Langestraat

Lissewege Nieuwe trekpleis­ter voor ‘witte dorp’: waar vroeger de overzet van Lissewege was, is nu een rustpunt voor fietsers en wandelaars

De renovatie van de linkeroever van het Boudewijnkanaal tussen het Verbindingsdok en de Herdersbrug is afgerond. Sluitstuk van dit meerjarenproject is de vroegere overzet in Lissewege. Deze pittoreske plaats waar veel fietsers en wandelaars langskomen, werd omgevormd tot een toeristische trekpleister langs Lissewege.

25 oktober