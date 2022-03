Niet de immense nieuwe zeesluis, maar toekomst van Knapen-park en minigolf blijken grootste bezorgdheden tijdens eerste ‘Buurt aan de beurt’ in Zeebrugge

Een frisse, maar zonnige start voor ‘Buurt aan de beurt’, de terugkerende tournee van het Brugse stadsbestuur in de dertien wijken. “Sinds onze laatste ontmoetingen in 2019 is er heel wat veranderd in elke buurt”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “In 2021 was het 50 jaar geleden dat Brugge fusioneerde met zijn buurgemeenten. Tijd dus voor een update en een nieuwe gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.”