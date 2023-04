Niet alleen Buitenspeeldag in Brugge, maar meteen ook Buitenspeelmaand

Bijna half miljoen bezoekers tijdens paasvakan­tie in Brugge: “Zelfs beter dan in topjaar 2019"

Naar verwachting zullen in de paasvakantie 453.000 bezoekers de historische binnenstad van Brugge hebben bezocht. Dat is 29 procent meer dan in 2022 en zelfs 2 procent meer dan in 2019, het laatste topjaar voor de coronacrisis.