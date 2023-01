Nicolas Pierloot wordt nieuwe voorzitter van netwerkorganisatie Bedrijvig Brugge

De 53-jarige Bruggeling Nicolas Pierloot is al vijftien jaar lang zaakvoerder van Salicon, een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het verhogen van de rentabiliteit en de efficiëntie en het bestendigen van de continuïteit van ondernemingen. De meeste mensen kennen Nicolas echter als gezicht van Audi Brugge-Oostende, waar hij sinds 2015 als brand manager aan de slag is. “De autogroep is al jaren sterk groeiend en ik help ervoor zorgen dat die groei zich op een gezonde manier voortzet, met behoud van het familiale karakter”, stelt Nicolas.