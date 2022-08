Nicky M heeft nu ook aanbod voor kinderen: “Er was veel vraag naar”

Brugge Brugse politie onderzoekt brand in verlaten bunker waar dakloze man verbleef

De bunker in Sint-Pieters waar maandagavond brand uitbrak, is al enige tijd de verblijfplaats van een dakloze man. Hij leefde er in trieste omstandigheden, tot een brand een deel van zijn bezittingen vernielde. Of er sprake is van opzettelijke brandstichting - en of de man daar eventueel zélf voor zorgde - zal moeten blijken uit het onderzoek. “De identiteit van de man is gekend bij onze diensten”, klinkt het bij de Brugse politie.

16 augustus