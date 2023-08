NET OPEN. Nog meer bubblethee in Brugge: 8tea5 opent in Sint-Jakobsstraat

In de tiende zomer sinds haar bestaan in België, opent bubblethee-gigant 8tea5 in het stadscentrum van Brugge haar 8ste Belgische filiaal in de Sint-Jakobsstraat. In Brugge schiet het aantal zaken met het populaire drankje uit Azië als paddenstoelen uit de grond.