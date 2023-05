NET OPEN. Nieuwe lifestylezaak kiest voor ‘verborgen’ plekje in de Brugse binnenstad: “Ons aanbod is al even uniek als de locatie”

Brugse broers verdacht van moordpo­ging op vakantie in Roemenië: “Alles begon met een verkeerson­ge­val”

Twee Brugse broers zouden tijdens een vakantie afgelopen zomer een man van 35 neergestoken hebben in Boekarest. Ze worden verdacht van moordpoging en sindsdien staan ze op de Most Wanted-lijst in Roemenië. “Maar wie zegt dat ze daar na uitlevering een eerlijk proces krijgen”, zegt hun advocaat. De zaak komt vandaag voor de raadkamer in Brugge.