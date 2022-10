Negen medailles voor Brugse dansschool: “We zouden eerst zelfs niet deelnemen”

Brugge ANALYSE. Hoe liggen de politieke kaarten in Brugge, twee jaar voor de gemeente­raads­ver­kie­zin­gen? “Als deze drie partijen met elkaar doorgaan, zit de rest met een dik probleem”

Verplettert Dirk De fauw (CD&V) over twee jaar de tegenstand of gaat uitdager Pablo Annys (Vooruit) met de pluimen lopen? Wil Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus) nog altijd de eerste vrouwelijke burgemeester van Brugge worden? De gemeenteraadsverkiezingen van 2024 naderen met rasse schreden, waardoor de kaarten in het politieke landschap van Brugge weer helemaal door elkaar geschud kunnen worden. De vraag is wat de plannen zijn van elke politieke partij én welke rol het afschaffen van de opkomstplicht kan spelen.

15 oktober