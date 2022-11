Negen jaar na brandstichting in Brugs restaurant krijgt Italiaan opnieuw 1,5 jaar cel voor wapens en slagen

Brugge In het Kasteel van Sinter­klaas in Brugge zijn het dit jaar voor het eerst allemaal roetpieten: “We volgen de maatschap­pe­lij­ke trend”

Dit jaar maakt Sinterklaas zijn blijde intrede in Brugge op zondag 20 november via een gloednieuw parcours. Sinds enkele jaren is de grote kindervriend daarbij vergezeld van roetpieten. Daarnaast heeft in de Breydelstad een nieuwe editie plaats van het succesconcept ‘Het Kasteel van Sinterklaas’. “Dit jaar zal je ook hier enkel nog roetpieten zien”, vertelt organisator Nick Blontrock

1 november