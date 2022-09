Negen gemeenten sluiten zich aan bij project rond ophaling voedseloverschotten bij supermarkten in Brugge

CO2-winst

“In 2021 hebben we maar liefst 96 ton aan voedseloverschotten opgehaald”, zegt Brugs schepen van Sociale Zaken Pablo Annys (Vooruit). “Anderzijds biedt het distributieplatform tewerkstelling voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarenboven is het een project dat resulteert in een daling van de CO2-uitstoot. Zo wordt CO2-winst gerealiseerd door voedseloverschotten te gebruiken in plaats van ze weg te gooien. We spaarden in 2021 maar liefst 307,2 ton CO2 uit, we gebruiken een elektrische bakfiets en er wordt ook een elektrische bestelwagen aangekocht.”