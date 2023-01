‘Neem vandaag de trap’ of ‘drink vijf glazen water’: stadspersoneel krijgt gezondheidstips op gloednieuwe app NewU

“We willen onze stadsmedewerkers dan ook houvast en ondersteuning aanbieden om hun goede voornemens aan te pakken en om hun gezondheid te bevorderen”, zegt schepen van Personeel Pieter Marechal (CD&V). “Daarom hebben we gezocht naar iets dat toegankelijk is en op maat is van iedereen. En dat is NewU geworden. Met deze app leveren we inspiratie aan onze medewerkers en helpen we hen een individueel aangepast programma uit te werken.” Dat gaat van ‘drink vijf glazen water’ en ‘maak een gezonde lunch’ tot ‘neem de trap vandaag’. Medewerkers kunnen, door het volbrengen van de uitdagingen, punten verdienen en een hogere plaats op de ranking innemen. Een hele week lang vindt een promotour plaats langs stadsdiensten om iedereen warm te maken voor de app.