Neem een duik voor meer proper zwemwater tijdens The Big Jump

Brugge RESTOTIP. WASBAR in Brugge: “Tegenval­len­de start, maar de Curry Kentucky kon gelukkig wél bekoren”

De bekende zangeres Emma Bale (22) introduceerde haar eigen favoriete recepten in de vers geopende vestiging van WASBAR in een iconisch pand op de Markt van Brugge. Gerechten als vegan açaï bowls, cinnamon rolls, crispy bacon pancakes, burrata dip... dragen een duidelijke Emma Bale-signatuur, al staan uiteraard ook de klassieke bagels op de kaart. Je zou bijna vergeten dat je ook in Brugge écht je was kan doen in de zaak.

4 juli