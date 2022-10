Nederlandse winkel in feestartikelen SoLow opent de deuren in Zuidzandstraat: “Dat jullie Abraham en Sarah niet echt kennen? Daar brengen we wel verandering in”

Brugge Bruggeling lag twee dagen in coma na brand in zijn woning, nu riskeert hij 37 maanden cel voor brandstich­ting: “Sporen van white spirit in het huis én op zijn trui”

Bruggeling K.S. (34) lag vorig jaar twee dagen in coma, nadat er brand uitbrak in zijn woning langs de Koolkerkse Steenweg. Na de brand ontdekte een deskundige liefst vier brandhaarden in het huis en sporen van white spirit, een zeer ontvlambaar product. K.S. riskeert nu een voorwaardelijke celstraf van 37 maanden, maar ontkent met klem dat hij het vuur zelf aanstak. “Hij had die woning net zelf helemaal gerenoveerd”, pleitte zijn advocaat.

