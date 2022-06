Nederlander vraagt vrijspraak voor aangetroffen drugs in bergplaats in z’n wagen

Later wijzigde de dertiger die verklaring. Hij vertelde aan de speurders dat hij op weg was om een vriend op te halen in Zeebrugge. “Net voor ze naar België gekomen zijn, heeft mijn cliënt z’n wagen nog gestofzuigd samen met die man”, vertelde Koen Blomme, de advocaat van M.S. “Hij vroeg hem vervolgens om hem te komen ophalen in Zeebrugge. Mijn cliënt is er gewoon bijgelapt door z’n vriend. In 31 jaar tijd is hij nog nooit in aanraking gekomen met justitie. Wij vragen de vrijspraak.” Ook M.S. zelf nam nog even het woord op de zitting. “Ik ben onschuldig”, klonk het. “Ik heb zelfs op school nooit gespijbeld.” Het parket vorderde 15 maanden cel voor de Nederlander. Procureur Lode Vandaele wees onder meer op een bericht dat in de gsm van de beklaagde werd aangetroffen en waarin gesproken werd over dealen en blowen. Vonnis op 9 juni.