Nederlander van 150 kilogram daagt worstelaar Bernard Vandamme uit Brugge uit: “Per minuut dat ik het volhoud, win ik bonus van 1.000 euro”

Het is tevens het officiële Europees kampioenschap. Een Nederlandse worstelaar neemt het op tegen een Hongaar. De organisatie van het Sint-Jozef Feestcomité telt zeven wedstrijden. Eén daarvan is wel heel speciaal. De Brugse worstelaar Bernard Vandamme, die mogelijk voor de laatste keer vecht in ons land, neemt het op tegen YMAH, een man uit Friesland. “Hij daagde me uit via de sociale media", zegt Vandamme. “Hij weegt 150 kilogram en is 1,92 meter groot. Een kolos dus, in vergelijking met mezelf. Ik weeg amper 99 kilogram”, lacht de Bruggeling. Er is bovendien een challenge aan verbonden. “Op sociale media liet de Nederlander weten dat ik het nog geen minuut zou volhouden tegen hem. Wel, per minuut dat ik dat wél doe, krijg ik een bonus van 1.000 euro.”