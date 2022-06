Nederlander toch veroordeeld voor aangetroffen drugs in bergplaats in z’n wagen

M.S. werd op 10 februari dit jaar tegengehouden bij een verkeerscontrole op een toegangsweg naar Zeebrugge. Omdat de Nederlander zich zenuwachtig gedroeg, besliste de politie z’n Smart te doorzoeken. In een bergplaats onder de voetmat aan de passagierszijde troffen de agenten 250 gram cannabis aan en meer dan 50 gram cocaïne. M.S. werd prompt aangehouden door de onderzoeksrechter en vloog achter de tralies. Aanvankelijk verklaarde hij dat de drugs van de vorige eigenaar waren. Hij had de Smart immers pas vlak voor z’n aanhouding gekocht. Later wijzigde de dertiger die verklaring.

Hij vertelde aan de speurders dat hij op weg was om een vriend op te halen in Zeebrugge. “Net voor ze naar België gekomen zijn, heeft mijn cliënt z’n wagen nog gestofzuigd samen met die man”, vertelde Koen Blomme, de advocaat van M.S. “Hij vroeg hem vervolgens om hem te komen ophalen in Zeebrugge. Mijn cliënt is er gewoon bijgelapt door z’n vriend. In 31 jaar tijd is hij nog nooit in aanraking gekomen met justitie. Wij vragen de vrijspraak.” De rechter hechtte echter geen geloof aan het verhaal van de man. Volgens hem moet M.S. op de hoogte zijn geweest van het feit dat hij drugs vervoerde.