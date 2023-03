Natuurlijke dood of kindermoord? Mama die pasgeboren baby in vuilniszak dumpte blijft in cel

Bekende kleding­zaak Loftshop strijkt neer in Brugge: “Ik wil er het maximale uithalen, daarom zijn we élke dag open”

De bekende dameskledingzaak Loftshop, al 13 jaar een begrip in Torhout, opent nu ook een winkel in de Brugse Zuidzandstraat. Voor zaakvoerster Sharon Schoonvaere (43) betekent dat een comeback, want net voor de coronacrisis had ze tijdens verbouwingen al een tijdelijke winkel in de Smedenstraat. “Brugge heeft me nooit losgelaten”, zegt ze.