Naomi (20) baat Brugse vestiging van Australian homemade ice cream uit: “We hebben gemerkt dat deze naam in ons land bekender is dan die van ons zusterbedrijf Fred's”

Australian homemade ice cream is terug van weggeweest in Brugge. De voorbije jaren heette het ijssalon, dat tussen de Markt en de Eiermarkt ligt, ‘Fred’s’ maar nu heeft het moederbedrijf beslist terug te keren naar de roots. “Dankzij onze strategische ligging hebben we veel toeristen als klanten, maar we hopen dankzij de naamsverandering nog meer Bruggelingen en West-Vlamingen aan te trekken”, zegt CEO en medezaakvoerder Mathieu Verdun (28).

Ondertussen heeft Australian Homemade Icecream veertig winkels in ons land. Fred’s is het zusterbedrijf dat actief is in het buitenland. “We wilden in elke grote Belgische stad ook een vestiging van Fred’s openen. Het salon op de Eiermarkt startte destijds als Australian, maar we schakelden over naar Fred’s omdat in Brugge veel toeristen op bezoek komen. Ook de impact van de cruiseschepen is duidelijk merkbaar voor de handelszaken in het centrum. We merkten echter dat de naambekendheid van Australian in ons land een pak hoger ligt dan die van Fred’s en daarom besloten we overal weer over te schakelen naar de naam van ons moederbedrijf”, legt Mathieu uit.

Volledig scherm Ook de Luikse wafels met toppings scoren goed. © Filip Vanden Berghe

Toeristen en Bruggelingen

Mathieu is de neef van medezaakvoerder Frederik Van Isacker, die de bekende keten oprichtte, en hij verwacht dat de omschakeling een nieuwe boost zal geven aan het salon in Brugge. “We hebben in veel badsteden een winkel en Brugge is toch ook een beetje een seizoensgebonden stad. Onze vestigingen op de Meir in Antwerpen en in de Nieuwstraat in Brussel hangen minder af van de toeristen. Tijdens de winter is het een pak kalmer in Brugge, terwijl we in de zomer overspoeld worden. We hopen dat we de inwoners uit Brugge en de regio ook zullen aantrekken aangezien ze vertrouwd zijn met de talrijke Australian-winkels in West-Vlaanderen.” Mathieu benadrukt dat het ijs de prioriteit blijft in het assortiment, dat aangevuld wordt met wafels en milkshakes.

Naomi Gheerardyn (20) is verantwoordelijke in de Brugse vestiging. “Ik werk hier sinds februari 2022 en al snel kreeg ik de leiding. Het is belangrijk dat de winkel er altijd netjes bij ligt, want hygiëne is een van mijn aandachtspunten. Ik vind het ook leuk dat ik voldoende vrijheid krijg van mijn werkgever.”

Naomi bevestigt dat het cliënteel inderdaad bijzonder internationaal is. “De toeristen zijn dol op ons ijs en onze Luikse wafels met toppings scoren ook goed. Ze maken er veel foto’s van om te posten op sociale media. Ik verwacht dat de naamsverandering het salon nog meer op de kaart zal zetten in Brugge.”

Volledig scherm De winkel ligt tussen de Markt en de Eiermarkt. © Filip Vanden Berghe

