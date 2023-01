Nabestaanden verongelukte motorrijder (25) dagen fietser voor wie hij moest uitwijken voor rechtbank: "Jamy had voorrang”

Brugge KIJK. Taxi vliegt in brand op ’t Zand: “Technisch defect lag wellicht aan de oorzaak”

Op ‘t Zand in Brugge is een taxi zaterdagavond in brand gevlogen. De chauffeur kon zich gelukkig tijdig uit de voeten maken en bleef zo ongedeerd. Zijn voertuig brandde wel bijna volledig uit.

22 januari