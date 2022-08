Na zeven jaar nadert einde van werken aan nieuwe hoogspanningslijn Stevin: 124 meter hoge kraan helpt laatste hoogspanningsmast verwijderen

Elia breekt momenteel een hoogspanningslijn (150kV) af tussen Brugge en Eeklo. Deze hoogspanningslijn is 29 kilometer lang en loopt over het grondgebied van de gemeenten Brugge, Damme, Maldegem en Eeklo. In totaal gaat het om 95 hoogspanningsmasten. Het Stevin-project was een eerste stap in de versterking van het hoogspanningsnet in West-Vlaanderen en loopt al verschillende jaren. “Tussen 2015 en 2018 werd in totaal 21 kilometer aan nieuwe hoogspanningslijnen gebouwd”, zegt Pieter Verlaak, woordvoerder projecten bij Elia. “De energie van op zee zit sinds dan op het net. Ter compensatie ging Elia het engagement aan om 52 kilometer bestaande hoogspanningslijn af te breken en te vervangen door ondergrondse kabels. De afbraak van deze hoogspanningslijn in Brugge is eigenlijk het laatste grote werk.”

Broedseizoen

Ter hoogte van de Lodewijk Coiseaukaai is de hoogspanningsmast afgebroken. De mast stond midden in een bos en was dus volledig omgeven door bomen. Met behulp van een 124 meter hoge torenkraan werd de hoogspanningsmast tot hoog boven de bomen getild en verwijderd. Dit gebeurde om schade aan het bos te beperken. Begin dit jaar heeft Elia verschillende hoogspanningsmasten in de buurt ook afgebroken. De hoogspanningsmast in het bos is nu pas afgebroken om het broedseizoen niet te storen.

Geen vrachtwagens nodig

“Het grote geluk van dit werk is dat het afvalverwerkingsbedrijf Galloo haar terreinen aan de overkant van de straat heeft”, zegt Verlaak. “Dat maakte het dus mogelijk om de hoogspanningsmast rechtstreeks op hun terrein te plaatsen. Het bedrijf zal de mastonderdelen op hun eigen terrein demonteren of in stukken knippen. Het materiaal wordt nadien verder verschroot en gerecycleerd. Hierdoor moesten we geen vrachtwagens inschakelen voor het vervoer, ook qua uitstoot is dit een besparing. Een win-win voor iedereen dus.”

Timing uitgelopen

Volgens Verlaak heeft het project er een boeiende geschiedenis op zitten: “Eigenlijk zijn alle werken uiteindelijk prima verlopen. De timing is allicht ietsje uitgelopen, maar het waren dan ook intensieve werken. Voor Brugge zit alle werk er nu op, we breken nog wat kleine masten af buiten de stad. Daarna zit het er helemaal op.”

Het Stevin-project nadert voltooiing

De afbraakwerken bij een recyclagebedrijf in de buurt zijn al aan de gang.

Halsbrekende toeren om een mast te verwijderen in Brugge

