Na vijf jaar restaureren blinkt schilderij ‘Dood van Maria’ in al z'n glorie tijdens prestigieuze expo in Brugge

Hugo van der Goes was in de 15de eeuw een Vlaamse primitief. Zijn virtuositeit is alom bekend bij kunstliefhebbers. Zijn ‘Dood van Maria’ is een van de belangrijkste werken in de wereldbefaamde collectie Vlaamse schilderkunst van Musea Brugge. Na een intensieve restauratie van vijf jaar komt het meesterwerk weer volledig tot zijn recht met talloze schitterende elementen, een fel kleurenpalet en recent ontdekte details. ‘Oog in oog met Hugo van der Goes − Oude meester, nieuwe blik’ biedt een inkijk in het tijdloze en hedendaagse karakter van het topstuk en besteedt aandacht aan de iconische waarde van een te ontdekken oeuvre.