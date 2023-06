Na twintig jaar zijn gevels van Brugs Concertgebouw aan vervanging toe

Wie of wat ligt er in de loden grafkist, pal onder de vroegere speel­plaats van een Brugse school? “Zelfs archeolo­gen staan met hun mond vol tanden”

Archeologen, die sinds een paar weken de site langs de Eekhoutpoort onderzoeken, onder de voormalige speelplaats van het Sint-Andreasinstituut in Brugge, hebben wel erg straffe ontdekkingen gedaan. Ze vonden niet alleen twaalf grafkelders met twintig graven, waaronder die van vier abten en twee burgemeesters van Brugge. Maar ook, en vooral, een loden grafkist. Die moet nog onderzocht worden. Wat - of wie - zit er straks in?