Na twee jaar weer twee Sterrenstoeten in de Brugse binnenstad: “Een gift schenken kan nu ook via Payconiq”

De Sterrenstoet is een organisatie van het Comité voor Initiatief en bestaat al sinds de jaren ‘30 van vorige eeuw. Met een kudde schapen, boerenpaarden, een levende kerststal en een beiaard wordt het verhaal van Jezus verteld. ‘Busseschudders’ lopen rond om geld in te zamelen voor een goed doel. Dat is dit jaar de vzw Integraal, Zij zetten zich in voor kansarmen in Brugge. Het vertrek van de stoet is telkens gepland rond 14.30 uur aan de Groenestraat. Daarna trekt het hele gevolg richting centrum, met passages op 't Zand, de Steenstraat, de Markt, het Simon Stevinplein en de Eiermarkt. Een gift doen kan dit jaar voor het eerst ook door een QR-code te scannen en dus via Payconiq te betalen.