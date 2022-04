Na twee jaar nog eens open training bij Club Brugge

Na twee jaar beperkingen - corona weet u wel - kan het nog eens: net voor de start van de play-offs, op woensdag 13 april om 10.30 uur, is er een open training bij Club Brugge. “Het is perfecte gezinsuitje tijdens de paasvakantie of het ideale moment om met z’n allen de spelers te motiveren voor de cruciale laatste fase van het seizoen. Bovendien is er 30 procent korting op onze shirts in de Club Shop én is er een Club Kids-dorp met springkastelen voor de allerkleinsten”, klinkt het.