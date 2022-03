Na recordjaar 2021 droomt Brugge van nóg meer bloemen in de buurten: “Het geeft zuurstof en fleurt de wijken op”

BruggeBrugge maakt haar inwoners warm om de bloemetjes buiten te zetten. Letterlijk dan, want met de ‘bebloemingsactie’ wil het stadsbestuur de buurten extra kleur geven. Als buurtcomité of per vier buren samen kan je de bloemen gratis aanvragen. “Het geeft kleur aan de buurt en zorgt letterlijk voor zuurstof", zegt schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD).

De bloemenactie is sinds enkele jaren een traditie geworden in Brugge. En de interesse stijgt jaar na jaar. In 2019 verdeelde het stadsbestuur 36.000 bloemen, in 2020 waren het er 44.000 en vorig jaar maar liefst 108.000. En dit verspreid over 186 buurten. “De vraagt stijgt jaar na jaar”, bevestigt Van Volcem. “Hoe dat succes te verklaren is? De coronacrisis zit er zeker voor iets tussen. Als er één iets is dat we geleerd hebben dan wel dat we ons moeten optrekken aan iets positiefs. Kleine dingen kunnen een groot verschil maken. Bloemen zetten op je vensterbank is leuk voor jezelf, maar je zet letterlijk ook de bekende en onbekende voorbijganger in de bloemen.”

De bebloemingsactie is een samenwerking tussen de vrijwilligerscentrale van de stad Brugge en de medewerkers van Openbaar Domein. Het spoort de Bruggelingen aan om hun bloemetjes buiten te zetten, letterlijk dan. Zo maken ze hun buurt nog mooier. “Het doet me plezier dat dit bebloemingsinitiatief zo’n warme respons krijgt van de Bruggelingen. Het initiatief geeft kleur aan de buurt en het zorgt voor zuurstof in de wijk", aldus Mercedes Van Volcem.

Contact tussen buren verder stimuleren

In eerste instantie is het de bedoeling dat buurtcomités de gratis bloemen aanvragen om zo georganiseerd te werk te gaan. “We willen op die manier ook de Brugse buurtcomités bedanken voor hun inzet in hun buurt. Als stad zetten we ze letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes”, vult schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a) aan. “Is er geen buurtcomité, dan kan je ook met vier buren samen een aanvraag doen. Het initiatief is er om het contact tussen buren verder te stimuleren en mensen bij elkaar te brengen. De afgelopen tijd werd nog maar eens duidelijk hoe belangrijk dat is.”

Aanvraag

Dit jaar is er keuze tussen de rode geranium en drie soorten petunia (wit, paars en roze). Het aanvragen van de bloemetjes gebeurt via de website www.brugse-buurten.be/fun-met-je-buren/bloemen. Naast het aanvraagformulier is er op de website ook meer uitleg te vinden over de voorwaarden om ook jouw straat of buurt in de bloemetjes te zetten. Inschrijven voor de actie kan tot donderdag 31 maart via het online formulier: https://www.brugge.be/bebloemingsactie-2022

De bloemetjes zullen verdeeld worden op zaterdag 7 mei. De buurten worden verwittigd na de deadline van 31 maart of een bestelling geleverd wordt of afgehaald moet worden bij de groendienst.