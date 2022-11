Na nieuwe Cactuszaal is ook de Bargeweg klaar voor gebruik

Brugge Sinter­klaas wil eens iets anders en maakt volledig nieuwe intrede in Brugge: “Wie de mooiste tekening maakt, mag zelfs mee op de boot”

Samen met zijn pieten maakt Sinterklaas dit jaar zijn intrede in Brugge op zondag 20 november. Dat gebeurt op een gloednieuw parcours. De kindervriend komt dit keer per boot aan op de Rozenhoedkaai en vaart door naar Oud Sint-Jan. Dit jaar kan je de intrede meevolgen op groot scherm op ‘t Zand of van thuis uit op je tablet of computer.

26 oktober