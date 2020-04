Na mondmaskers maken gevangenen nu ook kaartjes voor rusthuisbewoners

Deldycke houdt winkel in centrum langer open dan voor­zien

10 april De bekende Brugse voedingszaak Deldycke’s Traiteurs blijft dan toch langer actief in de binnenstad. De sluiting van hun winkel na meer dan 30 jaar stond gepland binnen 2 weken. “Maar door corona stellen we dat uit en willen we onze klanten hier nog even blijven bedienen”, zegt Jan-Baptiste Deldycke.