Na kwarteeuw wenkt einde voor Traiteur Markey: “Het is pijnlijk om zo afscheid te nemen, maar we hopen nog een overnemer te vinden”

Brugge Fantas­tisch nieuws voor bierlief­heb­bers: Brugs bierfesti­val is terug én je kan meer dan 500 verschil­len­de biertjes proeven

Het 14de Bierfestival, de hoogmis van het Brugse gerstenat, belooft een knaleditie te worden. Ruim 80 brouwerijen laten er in het weekend van 9 en 10 april meer dan 500 verschillende bieren proeven in het Meeting- en Convention Centre (BMCC). “Het is een echte publiekstrekker. Na een zwerftocht over verschillende locaties hopen we dat de bierproevers nu hun vaste stek hebben gevonden", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

30 maart