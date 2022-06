Na gitzwarte dag met vier verkeersdoden in West-Vlaanderen: “Bekijken of we extra sensibiliseringscampagne moeten lanceren voor deze specifieke periode”

Brugge Dertig gasten en personeels­le­den geëvacu­eerd na brand in rooftopres­tau­rant Njord: “We hopen toch om morgen weer open te kunnen doen”

In het ABC-cruisegebouw in Zeebrugge is zondagavond brand ontstaan in de technische ruimte van restaurant Njord. Dat gebeurde net toen de eerste klanten aan hun maaltijd zouden beginnen. Dertig mensen moesten geëvacueerd worden. “We willen zo snel mogelijk weer opendoen", reageert zaakvoerder David Dendooven.

