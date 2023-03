Na de ‘Knikjesstraat’ is er nu ook ‘Knikje en Kopje?’ in de lerarenkamer: “Het werkgeluk van leerkrachten verdient alle aandacht”

Kent u nog de Knikjesstraat? Het initiatief van Howest-studente Zarra Neirynck uit Brugge zette vier jaar geleden inwoners in Brugge en in heel wat andere Vlaamse steden aan tot een vriendelijk knikje. Als vervolg pakt Zarra, gesteund door haar school uit met ‘Knikje en Kopje?’-bordjes. “Niet in het straatbeeld dit keer, maar in de leraarskamer”, zegt ze.

Hiermee wil Howest het belang van werkgeluk bij leerkrachten in het secundair onderwijs op de kaart zetten. Kapitein Werkgeluk, uit vakgroep Toegepaste Psychologie van Howest, werkte eraan mee. De eerste bordjes werden maandag overhandigd, niet toevallig op de Internationale Dag van het Geluk. “We willen beginnende leerkrachten secundair onderwijs informeren en begeleiden naar meer werkgeluk”, zegt Zarra Neirynck. “Er zijn steeds minder leerkrachten. Daarom moeten we hen net in de kijker zetten.”

Kopje koffie

“Vragen we aan leerkrachten wat een belangrijk element is van werkgeluk, dan komt vaak de goede relatie met collega’s naar voor”, zegt Sarah Daniels, onderzoeker aan Howest. “Daarbij komt wel vaak de kanttekening dat het niet altijd makkelijk is om elkaar te vinden. Daar willen we met het ‘Knikje en Kopje?’-bordje op inspelen.” Het bordje nodigt uit om niet enkel te knikken naar elkaar maar er ook een vervolg aan te breien in de vorm van een kopje koffie.

De eerste bordjes hangen alvast in De Maricolen (Brugge), De Passer (Brugge), Sint-Jozef Humaniora (Brugge), Athena campus Pottelberg (Kortrijk) en Atlas Atheneum (Gistel). “Maar we willen uiteraard nog meer scholen in Vlaanderen bereiken”, zegt Zarra.

Scholen die interesse hebben kunnen mailen naar zarraknikt@gmail.com.

