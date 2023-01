N-VA wil verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen in Brugge

Op 1 januari 2023 voerde de Vlaamse regering de ‘verplichte gemeenschapsdienst’ in. Zo wil men langdurig werklozen die meer dan twee jaar zonder job zitten, inschakelen voor maatschappelijk relevante taken. Lokale besturen kunnen daarvoor een subsidie bij Vlaanderen aanvragen. “Brugge moet dat doen", vindt N-VA-fractieleider Geert Van Tieghem, die maandag een voorstel zal lanceren op de gemeenteraad. “Zo kunnen werklozen opnieuw sociale vaardigheden en het nodige arbeidsritme verwerven. Dit kan een belangrijke opstap zijn richting een passende job op de gewone arbeidsmarkt.”

Het aantal leerwerkplekken die de gemeente aanbiedt en het aantal opgeleide mentoren die daarvoor vereist is, bepaalt de hoogte van de subsidies door de Vlaamse overheid. Gemeenten kunnen kiezen om 3, 6, 18 of 39 werkplekken aan te bieden. De subsidies variëren van minimum 7.396,84 euro tot maximum 96.158,96 euro. De prestaties bedragen minstens 32 uur per maand of 2 halve dagen per week en maximaal 64 uur per maand en dit gedurende maximaal zes maanden.