N-VA wil kunstwerken van de provincie ter beschikking stellen van musea en tentoonstellingen

“Kunstwerken in de publieke ruimte hebben zeker een meerwaarde voor bepaalde gebouwen, zoals bijvoorbeeld in de kastelen, de gouverneurswoning of het Provinciaal Hof. Maar andere kunstwerken kunnen zeker ook een plaats krijgen in de vaste collectie van musea of gebruikt worden voor gelegenheidstentoonstellingen. Zo was er in 2022 een bruikleenovereenkomst met de stad Gent voor het schilderij ‘De Barge’ uit het streekhuis Tillegem voor de inlevingstentoonstelling ‘Wonderlijke Voyage’. Deze bruikleen is intussen afgelopen en het schilderij hangt weer in de zaal in het kasteel Tillegem”, verduidelijkt Kurt Himpe.