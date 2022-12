N-VA vraagt dat werken op Sint-Trudosite stilgelegd worden: “Tot er een oplossing is voor de waterproblematiek”

Brugge WEERBE­RICHT. Redelijk helder in Brugge vanochtend

In de ochtend gaat het overwegend bewolkt weer in Brugge over in lichte bewolking. Er is kans op lichte regen rond 7 uur. Er wordt een zwakke zuidwestelijke wind verwacht die later op de dag matiger wordt, de temperatuur ligt rond de 7 graden.

21 december