N-VA trekt de kaart van Maaike De Vreese (38) in Brugge: Vlaams parlementslid trekt lijst voor gemeenteraadsverkiezingen in 2024

Maaike De Vreese woont samen met haar man Nick en hun twee kinderen in Sint-Michiels. Ze studeerde af als master in de Criminologische Wetenschappen aan de universiteit van Gent. Daarna werkte ze onder meer bij de Dienst Vreemdelingenzaken bij de Gerechtelijke Sectie en later als adviseur voor migratie en veiligheid op het kabinet van staatssecretaris Theo Francken. Voor de verkiezingen van 26 mei 2019 stond Maaike op de tweede plaats op de Vlaamse lijst. Bijna 15.000 West-Vlamingen gaven haar in mei hun voorkeurstem. Sindsdien zetelt de Brugse in het Vlaamse halfrond.