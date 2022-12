Muziekfeest op Brugse Markt tijdens avond voor start van De Ronde

Dat is immers de avond voor de start van de Ronde van Vlaanderen. Die start in 2023 voor het eerst sinds zeven jaar weer in Brugge. “Daarvoor wordt een enorm podium opgebouwd ter hoogte van het Provinciaal Hof", zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Van dat podium kunnen we een dag eerder al gebruik maken. Het zou dus heel fijn zijn om dan wat muziek te programmeren en zo een extra feest aan de terugkeer van De Ronde te koppelen.” Wie er komt optreden, staat nog niet vast. Maar de datum kan alvast in de agenda genoteerd worden.