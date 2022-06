Muurschildering met mannelijke kikkers die fietsen en musiceren in een Brugse privéwoning is gerestaureerd

Het kunstwerk bevindt zich in de voorplaats van een privéwoning. De woning wordt op de site van erfgoed beschreven als het huis ’Het Paepegaeijken’ met een 16de eeuwse kern en met 17de eeuwse uitbreiding van een voormalig klooster. In de 19de eeuw werd in de kleine ruimte aan de straatkant een ‘kikkerschildering’ aangebracht door kunstschilder Frans De Wispelaere (1870-1939), die toen eigenaar was van de woning. Deze muurschildering is nu volledig gerestaureerd.