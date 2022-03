Musea Brugge koopt uniek manuscript van bisschop Jan De Witte

Brugge/Dendermonde Tien maanden cel voor jongeman die aanranding van 16-jarig meisje in station bezegelde met high five: “Hij was er trots op”

Een 19-jarige Afghaan uit Brugge heeft 10 maanden cel gekregen voor de aanranding van een 16-jarig meisje in het station van Brugge. M.S. dwong het slachtoffer uit Dendermonde om hem te kussen. Op camerabeelden was te zien hoe hij nadien in de stationshal een high five gaf aan een kompaan. “Volkomen verwerpelijk”, noemde de rechtbank het in haar vonnis.

