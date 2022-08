Musea Brugge koopt twee wandkleden van kunstenares Otobong Nkanga om later in Groeningemuseum te tonen

De tentoonstelling loopt nog tot 25 september, maar de museumbezoeker zal enkele werken van deze wereldbekende kunstenares ook later nog in Brugge kunnen bewonderen. “We kochten de twee wandkleden rechtstreeks van de kunstenares aan omdat we in het nieuwe beleid van Musea Brugge op vlak van hedendaagse kunst nieuwe aanwinsten vaak relateren aan het tentoonstellingsprogramma”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dit zijn werken die tot de internationale top van de hedendaagse kunst behoren, en dat is nu net het ambitieniveau dat we met Musea Brugge nastreven.”