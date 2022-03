Musea Brugge koopt recent herontdekt meesterwerk van lokale schilder Joseph Suvée: “Het is destijds nooit in België geraakt door onenigheid”

Iedereen kent wel het Joseph-Benoît Suvéestraatje tussen de Vismarkt en het Astridpark in Brugge. De straat is vernoemd naar de Brugse kunstenaar die in 1807 in Rome overleed. Hij maakte tijdens zijn carrière meerdere grote religieuze schilderijen, maar er zijn er weinig in Vlaanderen bewaard gebleven. ‘De Verrijzenis van Christus’, die zich in de Brugse Sint-Walburgakerk bevindt, is sinds 2020 als topstuk geklasseerd door de Vlaamse Gemeenschap. In de Sint-Martinuskerk van Ieper hangt een ander interessant schilderij van Suvée met ‘De Aanbidding door de engelen’.