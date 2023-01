Multitalent DJ Grazzhoppa centrale figuur in februari voor Cultuurcentrum

“’Grazzhoppa Invites’ wordt een bijzondere week waarin we eindelijk worden ondergedompeld in de wereld van een van de grootste Belgische hiphopartiesten”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Hij legde de fundamenten van de huidige nationale hiphopwereld en we waren al bijzonder trots dat we hem als huiskunstenaar konden en mochten ontvangen. Dat hij ons nu ook een blik op en in zijn wereld gunt, maakt zijn huiskunstenaarschap nog meer inspirerend."

Amsterdam

“De waarheid gebiedt me te zeggen dat ik Brugge verliet zodra ik kon”, vertelt Grazzhoppa. “Ik woonde snel in Brussel, Londen, Amsterdam… om de vibes in die grootsteden in me op te nemen. Hiphop ontdekte je in Londen op straat en de mix met Jamaicaanse soundsystemen was ongelooflijk krachtig en inspirerend. Toch ben ik zeer vereerd dat ik uitgenodigd ben als huiskunstenaar in Brugge. Ik hoop alles dat ik heb geleerd en heb gecreëerd te mogen doorgeven in optredens.”