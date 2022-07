Motorrijder gaat uit de bocht op verkeerswisselaar E40/E403

Zeebrugge Onderzoek naar overlijden hondje Spike afgerond: “Gesepo­neerd wegens onvoldoen­de bewijs”

Het onderzoek naar het overlijden van een hondje in Zeebrugge in april is afgerond. De beagle Spike werd dood teruggevonden ter hoogte van de Rederskaai. De politie onderzocht de zaak, maar het parket besliste nu om die te seponeren. “Wegens onvoldoende bewijs”, klink het.

8 juli