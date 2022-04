Motorrijder (55) in kritieke toestand na zware valpartij

Brugge Voormalige pottenbak­ke­rij ‘Le Hibou’ wordt unieke, moderne woonloca­tie

De voormalige pottenbakkerij Le Hibou of Den Uil langs de Steenkaai in Brugge krijgt een nieuwe toekomst. Het gebouw wordt omgevormd tot een project met 10 woningen. De typerende schouwen en de oude ovens van de fabriek worden gerenoveerd en opgenomen in het nieuwe ontwerp. “Dit project toont aan dat onze historische panden zeker niet afgeschreven zijn”, zegt schepen Franky Demon.

