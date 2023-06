Motorbende die ex-lid gruwelijk bewerkte met bunsenbrander, staat voor rechter: “Wat hij deed is echt ‘not done’”

Brugge/Zwevezele Wraak was toch niet zo zoet: 15 motards voor rechter na vreselijke moordpo­ging op vijftiger die aanpapte met de vriendin van één van hen

De 51-jarige P.B. uit Brugge werd drie jaar geleden bewerkt met een bunsenbrander en raakte halfblind aan één oog. En dat allemaal omdat hij naar verluidt had aangepapt met de vriendin van één van z’n ex-maats bij motorbende No Surrender MC, terwijl die laatste in de gevangenis zat. Vijftien bendeleden moeten dit jaar voor de correctionele rechtbank verschijnen. Het parket plakte de kwalificatie ‘poging tot moord’ op de strafexpeditie.