Moordverdachte en lid van beruchte West-Vlaamse familie allebei veroordeeld voor drugs in gevangenis

Torhoutenaar Koen V. (35), die lid is van een beruchte West-Vlaamse familie, werd een week geleden in beroep veroordeeld tot 10 jaar cel voor de vreselijke foltering van z’n toenmalige vriendin. Op 24 februari vorig jaar zag een cipier hoe de toenmalige vriendin van V. iets aan hem overhandigde tijdens het bezoek in de gevangenis van Brugge. Het bleek om 1,89 gram amfetamines te gaan. De 44-jarige vrouw uit Torhout verklaarde vergeefs dat ze de drugs had gevonden in de toiletten van de gevangenis. B.E. werd mee vervolgd en kreeg 9 maanden cel. Koen V. werd veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf.