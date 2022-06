Mooiste privécollectie rond Michel De Ghelderode gaat naar Brugse bibliotheek

Michel de Ghelderode (1898-1962), pseudoniem van Adémar Adolphe Louis Martens, was een Franstalige auteur van Vlaamse origine. Hij schreef meer dan zestig toneelstukken, honderd verhalen en artikels over kunst en folklore. Zijn stijl is macaber, wreed en grotesk. Hij was bevriend met onder meer James Ensor en wordt in één adem genoemd met zijn tijdgenoten Maurice Maeterlinck, Georges Rodenbach en Emile Verhaeren. Zijn toneelstukken werden opgevoerd in Brussel en Parijs, waar ze rond 1950 een echte hype waren.