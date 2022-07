Monique (85) en medebewoners geëvacueerd na zware brand in rusthuis, hulpdiensten kondigen medisch rampenplan af: “Plots kwamen ze zeggen dat we snel naar buiten moesten”

Brugge VAKANTIE­TIPS VOOR DE THUISBLIJ­VERS. Een dagje Brugse klassie­kers: “Of een ritje met de paarden­koets de prijs waard is? Als je geluk hebt met de gids wel, ja”

Zit jij vandaag niet ergens op een strand in Turkije? Staat je tent gewoon in je tuin en dus niet op een camping in Zuid-Frankrijk? Geen nood, ook in Vlaanderen kan je heerlijk op vakantie. Onze regiojournalisten testen de leukste uitstapjes voor jullie uit. Vandaag: een dagje onvervalst genieten van Brugse klassiekers. We rijden mee mee een paardenkoets, gaan varen op de reien en eten - zoals de echte toerist - een wafel op een stokje.

14 juli