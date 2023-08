Moedige standhouders trotseren regen en wind op Zandfeesten: “Tja, ons standgeld is al een jaar geleden betaald”

BRUGGE/GENT "Trok vroeger altijd verkeerde mannen aan"

Elsie S. (33) uit Gistel heeft de basismodule en ook een vervolgcursus bij de School voor Relaties achter de rug. Ze kwam gisteren opnieuw naar de workshop en nam ditmaal haar zus en schoonzus mee. "Ik had vorig jaar een introductie bijgewoond en nadien schreef ik me in, nog niet echt met volle overtuiging. Maar wat ik er uiteindelijk van teruggekreeg, is zeer straf. Mijn relatie met mijn vriend, die niet snor zat, liep uiteindelijk fout af. Maar dat kwam eerder omdat ik door de cursus meer inzicht in mezelf kreeg en merkte dat hij geen man was voor mij", vertelt Elsie. De vrouw is helemaal veranderd door de cursus. "Ik neem nu zelf verantwoordelijkheid in plaats van altijd alles af te schuiven op de man. Ik kan zeggen dat ik opnieuw gelukkig ben geworden door de cursus. Er is geen weg terug eens je eraan begint, maar dat zou ik ook nooit meer willen. Sommige mensen doen soms eens een wereldreisje, maar dit is een reisje naar jezelf."