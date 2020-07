Moeder (37) die haar twee kinderen doodde overgebracht naar gevangenis Brugge

Dé frituur van de Brugse voetbal­fans is in nieuwe handen: “De locatie en het cliënteel, zo’n kans kon ik niet laten liggen”

3 juli Frituur Carlos op de Platse in Sint-Andries, een van de bekendste en best draaiende frituren van Brugge, is in nieuwe handen. Voortaan zwaait Steven Derynck (35), een ex-schilder uit Varsenare, er de plak samen met zijn vennoot Pascal Delodder. “De locatie en het cliënteel: ik heb niet getwijfeld”, zegt hij.