MNM What’s NXT kampeert een paar dagen in Brugs BMCC: “Technologiefestival dat jongeren moet inspireren”

MNM What’s NXT is een technologiefestival én uniek belevingsevent georganiseerd door MNM, VRT, Radio 2, Voka West-Vlaanderen, Stad Brugge, POM West-Vlaanderen en Provincie West-Vlaanderen. De opzet? Jongeren laten zien en laten ervaren wat de provincie hen te bieden heeft. Als provincie met de hoogste werkzaamheidsgraad, de laagste werkloosheid en de hoogste productiviteit heeft West-Vlaanderen alles in huis om een absolute economische topregio in Europa te worden. “Toch is de krapte op de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen nijpend. Een van de grote prioriteiten voor West-Vlaamse bedrijven is dan ook het investeren in en het aantrekken van menselijk kapitaal, in het bijzonder jongeren. Alleen zo kunnen de bedrijven duurzaam transformeren en ook in de toekomst hun koppositie behouden en versterken”, klinkt het.