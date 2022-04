‘Mirakelman’ Matthieu Bonne (28) wil 8 triatlons in 8 dagen op 8 eilanden afleggen: “Als ik aan Kamp Waes terugdenk, zal ik kracht vinden om door te gaan”

Brugge Veiling 'Miguel'-wedstrijd­shirts levert 13.341 euro op voor stichting tegen leukemie

De veiling van de wedstrijdshirts die anderhalve week geleden door de spelers van Cercle Brugge werden gedragen tijdens de match tegen AA Gent, op de 33e speeldag in de Jupiler Pro League, heeft 13.341 euro opgebracht. Het bedrag gaat naar Me To You, de stichting tegen leukemie waar de betreurde Miguel Van Damme peter van was. Dat meldt Cercle Brugge.

